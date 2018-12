Dupa ce si-a prezentat raportul de activitate, Dodon a invitat presa intr-o excursie pe holurile presedintiei, reparate pe banii turcilor: a insotit jurnalistii doar in biroul sau, unde si-a pus cateva icoane - VIDEO

„ -Domnule presedinte, aveti oaspeti. - Tocmai promulgam legi. Sa imi iau sacoul?”

Imediat dupa incheierea conferintei de presa, Dodon s-ar fi retras in biroul sau pentru a-si pune semnatura pe cateva documente. Am intrat in cabinetul spatios, iar primul lucru care ne-a sarit in ochi a fost o carte voluminoasa de pe masa acestuia. Dodon spune ca este o Biblie.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „- De unde aveti? - Este un cadou de la patriarhul Chiril. Ramane in presedintie, nu va temeti, acasa nu o voi lua.”

In partea dreapta a mesei de birou, Dodon si-a amenajat un coltisor cu icoane si suvenire.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Aceasta este o copie a icoanei Sfantului Gheorghe de pe muntele Athos. Copia sabiei lui Stefan cel Mare. - Si originalul mai avem vreo sansa sa il obtinem? - Turcii nu vor sa il dea, o sa mai discutam cu ei. O sa il readucem acasa, poate o sa reusim candva.”

Aseara, jurnalistii au mai fost plimbati prin biblioteca...

„Aici sunt carti, cadouri facute in diferiti. - Igor Dodon si-a mutat o parte din cartile personale aici? - Eu nu l-am intrebat. Puteti sa filmati, sunt editii despre istorie, cultura. - Rafturile sunt cam goale. - Abia ne mutam cu tot cu aparatul. Urmeaza sa mai umplem.”

...si prin o sala mica de sedinte.

Maxim LEBEDINSCHI, PURTATORUL DE CUVANT AL PRESEDINTELUI: „Prima sedinta de lucru a presedintelui in aceasta sala a avut loc astazi cu ambasadorii acreditati in RM, inainte de intalnirea cu dvs.”

Purtatorul de cuvant al lui Dodon ne-a spus ca lucratorii aparatului presedintelui isi au birourile de la etajul doi pana la cinci. Holurile largi lasa loc de o priveliste impunatoare.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: „Acest candelabru dateaza din 1987...”

Presedintia a fost inaugurata la mijlocul lui octombrie, odata cu venirea liderului turc, Recep Erdogan, in Republica Moldova. Lucrarile au fost finantate de guvernul de la Ankara, care ar fi dat in jur de 10 milioane de euro pentru renovari. Nu se stie, insa, ce a oferit in schimb Moldova. Cladirea a fost devastata la protestele din aprilie 2009.