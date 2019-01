Dupa doi ani de apreciere continua, leul moldovenesc se stabilizeaza si o ia pe fagasul invers, de depreciere. Specialistii cred ca in urmatoarele luni, moneda nationala ar putea scadea lent - VIDEO

Dupa doi ani de apreciere continua, leul moldovenesc se stabilizeaza si o ia pe fagasul invers, de depreciere. Specialistii cred ca in urmatoarele luni, moneda nationala ar putea scadea lent, ceea ce nu este un lucru rau, in conditiile in care un leu puternic inseamna pierderi pentru exportatori si pentru cei care schimba valuta straina.