Dupa efortul de a pregati fel de fel de bucate de sarbatoare, urmeaza cel de a le digera. Cei care au mancat mult si de toate de sarbatori, trebuie sa tina cont de sfaturile medicilor, daca vor sa nu ajunga la spital - VIDEO

Piftie, salata beof, mezeluri si sarmalute — de toate au fost pe mesele de sarbatoare ale moldovenilor. Este o incercare grea pentru sistemul digestiv, mai ales pentru cei care au tinut post. Asa ca, fiti atenti la ce spun medicii, daca vreti sa nu aveti incidente neplacute.

Si, ca sa va ajute, specialistii va propun sa va faceti un meniu pentru fiecare zi timp de o saptamana. Treceti treptat de la mancarurile grele, la alimentatia obisnuita. De exemplu, in prima zi dupa revelion, ar fi bine sa mancati zeama sau ciorba.

Totodata, renuntati la carne si puneti pe masa peste si salate din legume.

Medicii atentioneaza ca an de an dupa sarbatori spitalele se umplu de oameni, care nu au rezistat tentatiei si au mancat pe saturate. De cele mai multe ori, acestia au facut intoxicatie de la bucatele consumate in a doua ori chiar a treia zi dupa preparare. In zilele, in care aproape ca nu va mai ridicati de la mesele doldora cu mancare, afectati grav sistemul digestiv, pancreasul si ficatul.

Totodata, o sa va faca bine sportul si plimbarile lungi.