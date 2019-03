Dupa incidentul de la uzina din Rabnita, nivelul radiatiei nu a depasit norma admisa, anunta expertii de la Chisinau. Acestia spun ca au facut masurari la Rezina - VIDEO

Pentru o precizie mai mare, responsabilii de la Agentia Nationala de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice spun ca au luat o bucata de pamant de pe malul Nistrului, care va fi supusa unei expertize.

Ionel BALAN, DIRECTORUL ADJUNCT AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A ACTIVITATILOR NUCLEARE SI RADIOLOGICE: „Prin intermediul unui spectometru trei gama de rezolutie inalta care cu precizie o sa na spuna ce tip de material radioactiv si daca au avut loc careva scapari in mediu.”

Balan sustine ca directorul tehnic al uzinei i-a spus ca nu cunoaste ce exact s-a intamplat si ca va reveni cu un raport mai tarziu. Expertul ne-a explicat in ce conditii radiatia s-ar putea raspandi.

Ionel BALAN, DIRECTORUL ADJUNCT AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A ACTIVITATILOR NUCLEARE SI RADIOLOGICE: „Daca nimereste o sursa radioactiva care se foloseste in insdustrie si daca a fost colectata cu metal uzat clar ca contamineaza tot cuptorul dat sau ca a nimerit un metal infectat deja.”

Responsabili de monitorizarea nivelului radiatiei sunt cei de la Serviciul Hidrometeorologic de stat. Reprezentantii institutiei nu au raspuns astazi la intrebari, sugerandu-ne sa revenim maine.

Dupa ce pe retelele de socializare au aparut informatii ca acum cateva zile la uzina Metalurgica din Rabnita a avut loc o scurgere radioactiva, iar nivelul radiatiei in zona ar depasi cu mult norma admisa, Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului a emis un comunicat in care confirma ca in stanga Nistrului ar fi avut loc un incident, iar acesta a dus la oprirea cuptorului principal.