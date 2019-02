Dupa mai bine de doi ani de cand nu a fost vazut in public, Vlad Filat a fost scos in fata presei. Fostul premier spune ca nu este vinovat si ca dosarul a fost conservat ca sa fie deschis in campania electorala - VIDEO

In jurul orei 10 si 30 de minute fostul premier Vlad Filat a fost adus cu duba la Judecatoria Buiucani. Acesta a fost escortat de mascati pana in sala de judecata.

In sala de judecata lui Filat i-au fost scoase catusele. Acesta nu avea barba la fel ultima data cand a aparut in public, in luna iunie 2016 si nici nu mai arata la fel de obosit ca atunci. Asaltat de intrebarile jurnalistilor, Filat a declarat ca va raspunde dupa sedinta.

In timpul seditei de judecata, Vlad Filat a respins invinuirile care i se aduc. Acesta a rasfoit Codul de Prodedura Penala si a intervenit de mai multe ori. Filat ne-a spus ca in 1200 de zile de cand se afla in izolator a reusit sa invete Codul de procedura penala si cel de executare pe de rost.

La sfarsitul sedintei, fostul premier a cerut ca instanta sa-i permita sa aiba intalniri mai lungi cu avocatii sai, sedintele de judecata sa fie publice si sa i se dea voie sa faca declaratii pentru presa. Magistratii au spus ca nu pot interveni in activitatea penitenciarului, iar declaratiile pentru jurnalisti nu sunt interzise, doar ca Filat trebuie sa se supuna ordinelor escortei. Si, pentru ca a promis inca in 2015 sa faca dezvaluiri:

L-am intrebat astazi pe fostul premier cand are de gand sa le faca.

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cand o sa sara sistemul politic in aer? Considerati ca noi mai avem sistem politic si mai are ce sa fie aruncat in aer?”

Intrebat ce crede despre faptul ca dosarul pornit acum trei ani a fost trimis in instanta abia acum cateva saptamani, Filat a spus:

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: “Acum avem alegeri.”

Elena CAZACOV, PROCUROR: “La moment la mai multe intrebari nu pot raspunde reesind din faptul ca etapa preliminara si vom raspunde ulteior la intrebari.”

Avocatii au cerut in cadrul sedintei de astazi suspendarea examinarii dosarului, motivand ca s-ar fi admis mai multe incalcari, printre care - lipsa unor documente in original.

Prima sedinta in noul dosar deschis pe numele lui Vladimir Filat in care acesta este invinuit de spalare de bani trebuia sa aiba loc saptamana trecuta, dar a fost amanata pe motiv ca judecatoarea Valentina Garabajiu s-a abtinut de la examinarea cauzei.

Acum dosarul este judecat de un complet din care fac parte magistratele Djeta Chistol, Tatiana Bivol si Olga Ionascu. Urmatoarea sedinta va avea loc peste doua saptamani. Fostul premier risca inca 10 ani de inchisoare dupa ce a fost ccondamnat la noua ani de puscarie in primul dosar in care este acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva.