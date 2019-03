Dupa mai multe luni in care a luptat cu boala, inima lui Viorel Mardare a incetat astazi sa mai bata. Regizorul in varsta de 37 de ani a murit la spitalul oncologic din capitala - VIDEO

Dupa mai multe luni in care a luptat cu boala, inima lui Viorel Mardare a incetat astazi sa mai bata. Regizorul in varsta de 37 de ani a murit la spitalul oncologic din capitala. Anuntul a fost facut pe internet, iar in scurt timp, sora si prietenii lui Viorel au scris mesaje de condoleante.