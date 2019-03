Dupa mai multe tentative esuate, avocatii lui Veaceslav Platon s-au intalnit astazi cu clientul lor in penitenciarul 13. Ei spun ca Platon se simte bine, desi anterior presupuneau ca a fost injunghiat - VIDEO

Eduard RUDENCO, AVOCAT: „Sensul este evident ca sa nu faca mai multe declaratii pe mai multe capete de invinuire in care este invinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre dosarul pornit in Federatia Rusa si investigatiile care se fac in Germania.”

Astazi in jurul orei 16.00 avocatii lui Veaceslav Platon au avut acces la omul de afaceri. Ei spun ca au avut la dispozitie aproximativ o ora ca sa discute, timpul insa a fost prea scurt si multe subiecte nu au reusit sa le dezbata.

Eduard RUDENCO, AVOCAT: „Din declaratiile lui se simte bine, dar totodata am observat ca ceva nu este in regula. El este o fire rezervata si optimista.”

Cat despre presupusa tentativa de asasinat asupra sa, avocatii ne-au spus ca Platon intr-adevar ar fi avut un coleg de celula si ca acesta ar fi incercat de mai multe ori sa-i faca rau, insa, nu ne-au explicat cum anume.

Eduard RUDENCO, AVOCAT: „El a fost recrutat pentru a comite un act de asasinat. Intr-o zi aceasta persoana pur si simplu a disparut.”

Acum avocatii lui Platon spun ca vor apela la ofiterii din Rusia pentru a investiga dovezile pe care le detine Platon contra lui Vlad Plahotniuc si spun ca luni vor avea o noua intrevedere cu omul de afaceri.

Purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta declaratiile avocatilor.

In 2017, Veceaslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari in dosarul BEM. Ulterior el s-a mai ales cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru escrocherie si spalare de bani.