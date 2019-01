Dupa ninsoarea abundenta de ieri, noaptea trecuta a fost nevoie de interventia salvatorilor in mai multe locatitati - VIDEO

Dupa ninsoarea abundenta de ieri, noaptea trecuta a fost nevoie de interventia salvatorilor in mai multe locatitati. La Soldanesti, acestia au deblocat un autobuz scolar, la Soroca au tractat o ambulanta, iar la Rezina au ajutat 6 autocamioane sa se ridice in panta. Autoritatile sustin ca acum nu exista drumuri blocate, dar ca pe sosele se circula in conditii de iarna.