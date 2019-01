Dupa Plahotniuc, si alti membri ai PD s-au apucat de cantat. Primarul de Hancesti care candideaza la alegeri pe circumscriptia de acolo, a pus mana pe microfon si a interpretat piesa Life is Good - VIDEO

Alexandru Botnari a postat ieri pe pagina sa de Facebook clipul in care apare cantand piesa “Life is good”. Acesta interpreteaza melodia in limba rusa.

Scena s-a petrecut intr-o sala de banchete, la aniversarea de 50 de ani a sotei sale, la care a cantat si trupa Brio Sonores, a precizat Botnari intr-un alt clip filmat in aceeasi incapere. In clipul, care a fost montat, apar imagini cu orasul Hancesti, drumuri, terenuri de joaca si parcuri.

Astazi Alexandru Botnari a sters filmuletul. Acesta spune ca a facut-o din cauza acuzatiilor care i-au fost aduse, cum ca si-ar face campanie prin acesta postare.

Alexandru BOTNARI, CANDIDAT PD PE CIRCUMSCRIPTIA DE LA HANCESTI: “A fost interpretat gresit.”

Primarul spune ca a cantat pentru prieteni si sotie, dar recunoaste ca a vrut sa se laude si cu realizarile sale.

Alexandru BOTNARI, CANDIDAT PD PE CIRCUMSCRIPTIA DE LA HANCESTI: “Ce este rau in asta.”

Primarul de Hancesti nu este primul democrat care canta. Primul este Vlad Plahotniuc. Acum o luna, liderul PD a interpretat o manea la o petrecere.

Botnari, candidat PD pe circumscriptia de la Hancesti a ajuns in atentia presei si in 2018 atunci cand s-a aflat ca o strada din oras poarta numele tatalui sau, iar alta – al soacrei. Botnari sustine ca decizia a fost luata de consilierii municipali, asa cum cei doi ar avea merite deosebite.