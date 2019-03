Dupa reportajul difuzat la Pro Tv despre curtea unei case de pe strada Negruzzi din capitala, care s-a transformat in gunoieste, autoritatile locale s-au autosesizat. Cei de la Pretura Centru au inceput evacuarea deseuril - VIDEO

Dupa ani de zile, timp in care gunoiul a fost adunat mai intai de proprietara casei dupa care acolo au inceput sa-si arunce deseurile si vecinii, astazi autoritatile locale s-au apucat de evacuat mizeria.

„Ce scoate de aici.”



Responsabilii de la pretura spun ca va dura cel putin 5 zile pana cand tot gunoiul va fi evacuat de acolo.

Ion GOLUBTOV, SPECIALIST SUPERIOR SECTIA LOCATIV COMUNALA, CENTRU: „Avem putine unitati si este complicat de manivrat aici in curte.”





Cei care locuiesc in preajma se tem ca dupa evacuare gunoiului vecinii vor continua sa-si arunce pungile cu gunoi peste gard, asa cum s-au obisnuit. Acest lucru se intampla deoarece nu toti cei care locuiesc acolo au tomberoane.

„Cei care inchireaza aici. Le este lene sa-l duca la tomberoane. Politia nu a fost sa puna amenzi? M-am adresat politistului de sector, dar m-a ignorat.”

„Peste tot aruca chiar si pe langa casa noastra merg si lasa pungile.”

Ion GOLUBTOV, SPECIALIST SUPERIOR SECTIA LOCATIV COMUNALA, CENTRU: „Vom verifica.”

Pretorul sectorului Centru spune ca nu a intervenit pana acum deoarece a avut nevoie de timp pentru a gasi o solutie.

Pavel RUSU, PRETOR SECTORUL CENTRU: „E proprietata privata.”

Oamenii care locuiesc in zona spun ca a durat aproape un an pana cand autoritatile locale s-au sesizat si au intreprins masuri. Ieri, mai multi locuitori din zona s-au plans ca deseurile s-au adunat in gospodarie pentru ca proprietara casei, atunci cand era in viata, obisnuia sa-l aduca acolo de la tomberoane. Dupa moarte ei, acum aproximativ 2 ani, sotul acesteia nu a mai facut ordine in curte, iar intre timp, unii vecini au inceput sa arunce si ei resturile peste gard.