Dupa slujba, oamenii s-au adunat in jurul mesei alaturi de cei dragi. Imprastiati peste hotare, multi, insa, nu si-au putut uni familiile de Craciun, asa ca s-au felicitat la telefon ori si-au trimis mesaje pe internet - VIDEO

In casa familiei Barcari din Capriana am, gasit in jurul mesei trei persoane si cateva scaune goale, care lasate, parca in asteptarea cuiva.

Tamara Barbacari s-a asezat la masa de Craciun alaturi de mama sa si nasa de cuninie. Este al doilea an la rand cand, din toate, rudele femeia reuseste sa le aiba alaturi doar pe ele. Munceste de 16 ani in Italia, iar de sarbatori revine acasa. Sotul ei s-a stins, iar cei doi copii, aflati si ei in Italia nu reusesc sa vina impreuna cu ea la Capriana.

Tamara BARBACARI: “Am o fetita care este cu noua ani mai mica decat Stefanel, Patricia. Tai-casau I-a ales numele la fel e casatorita. Locuieste la Venetia cu sotul.”

Femeia spune ca greutatile de acasa au impins intreaga familie sa plece din tara. Acum ea si-ar dori sa revina acasa si spera ca si copiii sai vor proceda la fel, intr-o buna zi.

Tamara BARBACARI: “Patricia sigur ca se va intoarce cand va avea un capital. Ea este o mare patriota. “

La masa, cele trei femei au depanat amintiri. Si-au amintit cu nostalgie de Craciunul din copilaria lor.

Valentina SCUTARU, NASA: “Eii extraordinar cetele de copii cu colinda pana seara tarziu. Mergeam mai intai la biserica ne lua tata mama. Dar un eveniment important imi aduc aminte ne scula tata la ora trei si spunea ca Mos Craciun si-a scuturat barba si se poate de mancat.“

Si daca tot vorbeau de colinde, nu a trecut mult si o ceata de colindatori le-a trecut pragul. Imediat, acestia au intrat in casa, umpland-o de bucurie si le-au cantat gazdelor. Copiii s-au ales cu dulciuri si bani. Dar nu e aceasta e cea mai importanta rasplata, spoun ei.

“Sa-i facem fericiti pe oameni!”

“Le vestim Nasterea Domnului”

Copiii, care fac parte din ansamblul Mugurasii, au pornit pe la casele oamenilor dupa ce de dimineata au cantat la biserica din sat. Dupa slujba, au colindat credinciosii si preotul bisericii impreuna cu femeile din cor.

Iar apoi au trecut si pe la Manastirea Capriana. Acolo slujba era deja incheiata, insa, de colindul lor s-au bucurat cativa vizitatori. Si daca de dimineata au colindat copiii, spre seara la Capriana colinda adultii, pentru ca asa e traditia in sat.