Dupa un ragaz de doua zile, revin ninsorile. Meteorologii anunta ca maine va ninge in centrul si in nordul tarii, asa ca trebuie sa ne pregatim de un nou val de zapada - VIDEO

Dupa un ragaz de doua zile, revin ninsorile. Meteorologii anunta ca maine va ninge in centrul si in nordul tarii, asa ca trebuie sa ne pregatim de un nou val de zapada. Desi nu in foarte multe cazuri, autoritatile au anuntat ca au intervenit si noaptea trecuta pentru a debloca masini impotmolite in zapada. Serviciile de urgenta spun ca localitati deconectate de la energia electrica nu sunt.