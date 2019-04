Echipamente si materiale de constructii, sau si tot felul de tehnologii de ultima generatie pot fi gasite in aceste zile Moldexpo - VIDEO

Acesta este un fierastrau electric fara fir care lucreaza pe baza de acumulator si este o nouatate pentru tara noastra.

Alexandru COJOCARU, REPREZENTANT AL COMPANIEI: "El poate inlocui o simpla masina pe benzina care este foarte galagioasa si necesita mai multa deservire de ulei benzina, iar aici aveti nevoie doar de o baterie care se incarca o ora si jumatate.”

Un alt obiect care poate fi gasit la expozitie este pistolul de batut cuie in beton sau chiar si in metal. Este suficient sa apasam pe tragaci, iar cuiul se va fixa perfect.

Alexandru COJOCARU, REPREZENTANT AL COMPANIEI: “Era nevoie sau de cuie si de patroane speciale care erau pentru pistoalele mecanice. Acuma ti-ai luat setul de cuie si acumulatorul.”

Pentru persoanele care lucreaza in constuctii, freza electrica pentru teracota este un produs indispensabil. La expozitia de astazi am gasit un astfel de dispozitiv, care in timp ce frezeaza, aspira si praful lasat in urma.

Iurie PATRASCU, REPREZENTANT AL COMPANIEI: “L-am pus si in cateva clipe a taiat la fel ca si o masina de taiat faianta. E usor si comod.”

La departamentul tehnologiilor ingenioase am gasit un gratar care lucreaza pe baza de energie soalara.

"(Cum se mai spune pentru gospodari lenesi. Punem carnea si in 30-40 de minute este gata, la soare.”

Multe priviri a atras si acest aspirator de ultima generatie.

Eugeniu IGOROV, DIRECTOR COMAPANIE: “Aspiratorul se instaleaza in subsol sau in garaj. Se face o sistema de cabluri in podeaua si pereti. Se pun prizele si cand trebuie sa faceti curat, fixati furtunul la priza, iar gunoiul este aspirat in jos.“

Iar unul din producatorii prezenti la expozitie a adus un filtru pentru apa cu puteri parca magice.

"(Aceasta este vopsea alimentara, am pus-o in apa si acum vrea sa beau apa. Vedeti este curata.”

La expozitia Moldconstruct participa 106 producatori veniti din sase tari. Usile acesteia vor fi deschise pana sambata.