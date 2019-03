Economisim pe sanatate. In timp ce autoritatile se lauda ca au reusit sa cheltuie mai putin anul trecut, in spitalele din tara ar fi ajuns medicamente ineficiente si utilaje de calitate dubioasa - VIDEO

Spitalul Clinic Republican, de exemplu, a depus, doar anul trecut, peste 30 de contestatii privind calitatea medicamentelor, procurate in urma achizitiilor publice. Directorul institutiei sustine ca a returnat mai multe loturi agentilor economici.

Anatol CIUBOTARU, DIRECTORUL SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN; „ - Ne-a adus un agent economic niste picuratori. Nu se poate de lucrat cu ele. Unele unelte medicale erau chiar si ruginite„.

Iar asta se intampla din cauza unui regulament, prin care licitatiile sunt castigate de agentii economici care propun cel mai mic pret.

Anatol CIUBOTARU, DIRECTORUL SPITALULUI CLINIC REPUBLICAN; „ -Nu putem sa scriem amanuntit de ce avem nevoie, pentru ca ne acuza ca favorizam pe cineva. Cand scriem la general, vine cui nu-i este lene. „

Cu aceeasi problema s-au confruntat mai multe spitale din tara, arata o investigatie a portalului anticoruptie.md.

Medicamente mai putin eficiente au ajuns si la Instititul de Cardiologie, spun responsabilii. Cei mai multi dintre pacientii, care sufera boli cardiologice, sunt dependenti de tratament toata viata, asa ca este aproape vital ca preparatele sa fie de calitate, explica medicii.

Si sefa farmaciei de la Institutul de Medicina Urgenta a spus ca s-a intamplat ca unele loturi de preparate sa fie de o calitate proasta si le-a cerut agentilor economici sa le schimbe. In schimb, directoarea de la Institutul Oncologic, singura institutie din Moldova care trateaza pacienti cu tumori, a declarat ca in spitalul pe care-l conduce exista un control riguros si ca asemenea situatii nu au avut loc. Asta desi intr-un materiat realizat recent de PRO TV, asistentii medicali au recunoscut ca pe piata farmaceutica se gasesc preparate mai eficiente, dar care nu ajung in spital.

Problema ii afecteaza si pe agentii economici, care sustin ca aduc medicamente si aparate medicale calitative, dar care au un pret mai mare.

Iar intre timp, autoritatile din sanatate se lauda ca au reusit sa economiseasca, datorita regulamentului ce presupune ca agentul economic care ofera cel mai mic pret, este ales castigator.

Julieta SAVITCHI, AUTORUL INVESTIGATIEI: „ - 84 de milioane de lei. Se economiseste pe sanatate moldovenilor. „

Cei de la Agentia Medicamentului sustin ca nu stiu despre aceasta problema, intrucat nu au fost depuse plangeri in acest sens. Si Ministerul Sanatatii a oferit acelasi raspuns, indemnandu-i pe directorii de spitale sa anunte despre situatia creata.