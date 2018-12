Editorii de ziare se plang ca in ultimul timp nu prea au unde isi vinde publicatiile periodice. Asta pentru ca multe dintre chioscurile unde o puteau face au fost evacuate. Ce spune Codreanu - VIDEO

Anul acesta, de pe bulevardul Stefan Cel Mare au fost evacuate aproape toate gheretele, iar odata cu ele si chioscurile unde se vindeau ziare si reviste. Asa ca cei care isi doresc sa rasfoiasca o publicatie periodica, trebuie sa intre pe la posta ori sa se plimbe pe strazile adiacente, unde mai poate fi zarit cate o ghereta. Insa, in curand si acestea vor disparea.

Radu STAMATIN, DIRECTOR “MOLDPRESA GRUP SRL”: “La prima cerinta a organului de resort trebuie sa aducem terenul la forma initiala si sa evacuam sa demontam punctul de difuzare. Nici o guvernare nu a fost sa elimine presa din oras, mergea lupta pentru continutul ziarelor dar sa le elimine.”

Radu Stamatin este directorul unei companii care de jumatate de secol distribuie publicatii periodice in toata tara, avand si o retea de chioscuri, multe dintre care, insa, au fost evacuate.

Radu STAMATIN, DIRECTOR “MOLDPRESA GRUP SRL”: “Sunt singur ca ati fost si voi peste hotare si nu o sa-mi numiti un oras unde nu poti procura un ziar. Fix asa cum cetateanul are dreptul sa informeze de la Moldova1 sau PRO TV, fix asa are dreptul sa-se informeze din Saptamana sau Timpul de dimineata.”

Asa ca mai multe organizatii media, in frunte cu Asociatia Presei Independente, au venit cu un apel catre municipalitate – sa nu fie evacuate chioscurile unde se vand ziare.

Apelul adresat consilierilor municipali a fost citit si de primarul interimar al capitalei. Ruslan Codreanu spune ca va analiza problema, iar apoi va veni cu un raspuns.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “In viziunea mea, noi toti suntem egali. Sunt multe alte optiune daca le evacuam de pe Stefan Cel Mare, sectorul nu se termina aici si atunci sunt si alte optiuni de amplasare nu pe strada principala.”

Evacuarea gheretelor a inceput in primavara acestui an, conform unui regulament aprobat de consilierii municipali in 2017.