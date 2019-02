Elena Hrenova, candidata nr. 52 pe lista PSRM a facut donatii mai mari decat veniturile si averi nedeclarate: „Salariul este salariu, si ce?! Salariul nu se declara!… Do svidania!” - anticoruptie.md

Socialista Elena Hrenova, candidata nr. 52, pe lista PSRM, in Circumscriptia Nationala, este unul dintre donatorii fideli ai formatiunii din care face parte. In 2014, a dat la partid chiar mai mult decat a castigat. Se pare ca in actuala campanie electorala candidata ar fi depus doua declaratii de avere diferite. In prima, ar fi indicat zero venituri. Cand jurnalistii au intrebat de ce nu a declarat salariul de deputata, Hrenova a replicat: „Salariul este salariu, si ce?! Salariul nu se declara!… Do svidania!”.