Elevii au pus scoala pe pauza si au dat frau liber distractiei. Unii au mers la circ, iar altii la patinoar - VIDEO

Ilies este elev in clasa a patra. Pentru ca a asteptat cu sufletul la gura vacanta, baietelul din Gratiesti si-a facut o gramada de planuri.

Ilies COCIERU, ELEV: „A fost obositor primul simestru, dar nu incat sa ma epuizeze de tot. Pentru a ma putea juca, pleca la bunici si a petrece mai mult timp cu familia.”

Pentru ca ii place la nebunie sa construiasca figuri din scobitori, vacanta, spune el, este prilej de a-si dezvolta pasiunea.

Ilies COCIERU, ELEV: „Intr-o seara plictisit, am zis, daca tot nu am ce face sa confectionez o casuta.” (9722) 00-”Acum mi-am propus sa construiesc o fantana. Incepem cu baza….”

La cei 10 ani, tanarul are citite rafturi intregi de carti, iar in cele doua saptamani de vacanta mai are o lista de bifat.

Ilies COCIERU, ELEV: „Am inteles despre personajul numit Greg, ….”

Mai spera ceva, ca iarna aceasta sa ajunga la munte. In capitala insa copiii au la dispozitie trei patinoare pe care-si pot incerca aptitudinile la patinat...sau la cazut.

„-E greu sa patinezi? -Pentur mine nu. -Azi faci lectii si pentru parinti? -Tatal meu. -Cum se descurca? -Rau? -Cate cazaturi a avut? -Cam 10.” (

„Sa stai acasa e plictisitor. Pentru mine e a doua oara si incerc sa avansez.”

Cristina isi va petrece toata vacanta in capitala. A venit de la Edinet la fratele sau care e student.

„Ma folosesc de vacanta sa o petrec cu el impreuna. Ne ducem la patinuar, la brad.”



Capitala este destinatia de vacanta si pentru Denis. Acesta nu a venit insa din nordul tarii, ci tocmai din Germania, acolo unde locuieste de ani buni. Spune ca de sarbatori isi va ura rudele.

„As vrea sa merg. -Ai face niste bani? -Mai bine dulciuri decat bani. -Cum se spune Craciu fericit fericit in germana? -...”

Alti pici au pregatit deja si colindul pentru bunici.

„Vreau in aceasta iarna sa ma duc la bunica. Ea face copturi gustoase.”

Pe langa paninoar, copii au mers si la circ.

„Am spus sa vin la circ sa ma mai veselesc, a fost interesant, animale noi pentru mine.”



„Mi-a placut doamna cu calul cand a mers si calul a facut diferite trucuri.”

Biletele in perioada vacantei se vand ca painea calda, spune directorul circului.

Igor CASAP, DIRECTOR CIRCTR-TR: „In perioada vacantei de iarna avem o programa speciala de iarna pentru copii. Toata lumea vrea sa ajunga la spectacol si va sfatui sa luati bilet din timp.”

In cele doua saptamani de vacanta temele pentru acasa nu sunt chiar intru totul puse pe pauza.

„Ne-au dat sa citim o carte si sa scrim compuneri si niste tabele la matematica.”

Ca totul sa fie perfect, picii au si o dorinta.

„Vreau sa fie zapada, sa fac om de zapada, sa aruncam bulgari, sa ma dau cu sania.”

Elevii vor reveni la studii pe opt ianuarie.