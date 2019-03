Elevii claselor a douasprezecea au inceput pregatirile pentru examenele de bacalureat. Universitatea Tehnica le ofera viitorilor absolventi lectii gratuite de matematica, informatica, fizica si desen grafic - VIDEO

Asa arata sala in care elevii se pregatesc pentru exmenul de bacalaureat la matematica - toate scaunele sunt ocupate. Cu ochii in tabla, cei peste 200 de adolescenti recapituleaza materialul studiat pe parcursul celor doisprezece ani de scoala. Evelina ne-a spus ca isi doreste sa obtina un rezultat maxim la bacalaureat pentru a-si continua studiile peste hotare.

Evelina ARABABJI, ELEVA LA LICEUL MIGUEL CERVANTES: „Matematica este un obiect mult mai complex, iar anumite lectii pe care le facem la scoala nu sunt suficiente, iar acest curs vine ca un ajutor. Nu imi voi continu studiile in Moldova pentru ca oportunitatile pentru studenti nu sunt la nivelul asteptat de mine, nu imi pot gas un job pe care mi l-as dori.”

Si Pavel vine la aceste cursuri in fiecare sambata pentru ca vrea sa obtina un rezultat bun la examenul de maturitate.

Pavel BABIN, ELEV LICEUL REPUBLICAN MIHAI BARINCIUC: „Nu cred ca va fi prea usor, important sa ai o baza de cunostinte. In opinia mea bacalureatul este un simplu test unde se pune mai mult accentul pe monotorizare, daca este o baza de cunostine vom reusi.”

Profesorii spun ca elevii au de invatat mult material, doar ca au pentru asta prea putin timp.

Ion JARDAN, PROFESOR DE MATEMATICA: „Ei singuri nu reusesc pentru ca nu e un singur obiect dar sunt toate la liceul. Noi le explicam materialul, le reamintim, dar nu facem teste pentru a vedea cunostintele fiecaruia. Prin intrebari vad ca sunt elevi buni si anul acesta, dar cat de buni vom vedea dupa examen.”

Informatica se pare ca nu este cea mai indragita disciplina a elevilor. In sala in care se desfasura cursul pentru acest obiect am gasit astazi doar in jur de 30 de elevi.

„Vreau sa sutin examenul la informatic pentru ca viitoare profesie va depinde de tehnologiile informationale. Fiind elev la profilul real ar trebui macar inca o lectie de informatica, sunt putine, mai ales ca in timpurile noastre orice gadgt depinde de aceast obiect.”

Majoritatea elevilor spun ca nu vor sa-si continue studiile la universitatile din tara.

„Eu optez pentru tarile straine pentru ca acolo este un nivel mai rdicat in toate domeniile care ofera vaste oportunitati.”

„Nu ma vad student in Republica Moldova, vreau in Romania petru ca nivelul de dezvoltare in aceasta ramura ese mult mai dezvoltat acolo.”

Profesorii de la facultatea de informatica spun ca disciplina este destul de dificila.

Sergiu CORLAT, LECTOR UNIVERSITAR: „Daca vrem sa obtinem un rezultat care sa duca la dezvoltarea economica si sociala pe baza sectorului IT, trebuie sa incepem pregatirea nu din clasa a 12 sau a noua, dar din clasa intai.”

Cei din administratia universitatii sustin ca lectiile se desfasoara gratuit deoarece asa cred ca vor atrage mai multi studenti.

Radu MELNIC, SECRETAR RESPONSABIL IN COMISIA DE ADMITRE UTM: „In primul rand elevii sa aiba posibilitatea sa sustina mai bine bacalaureatul, elevii vazand cum se desfasoara cursurile aici, sa de puna actele la Universitatea Tehnica.”

Cursurile gratuite pentru viitorii studenti se organizeaza la Universitatea Tehnica pentru al patrulea an consecutiv. Organizatorii spun ca anul acesta, in jur de 500 de elevi s-au inscris la ele.