Elevii din zece scoli din tara invata sa sorteze corect hartia si plasticul asa incat acestea sa fie ulterior reciclate. Scolile au primit pubele speciale - VIDEO

Liceul Academiei de Stiinte a Moldovei, Aristotel este una din institutiile de invatamant in care de la inceputul anului elevii au inceput sa sorteze gunoiul. Acestia ne-au explicat cum se recicleaza corect hartia si plasticul.

“Asa este corect de reciclat plasticul. Astfel aerul din sticla va iesi, este necesar ca inauntru sa nu fie apa sau alte substante.”

Elevii au invatat ca nu toate peturile sau hartia pot fi reciclate.

“Aceasta hartie poate fi depozitata la deseurile reciclabile intrucat nu prezinta plastic sau bucati de metal. Pe cand aceasta are banda adeziva, plastic care trebuie inlaturata.”

Adolescentii spun ca pentru cei mai putin informati, langa pubele sunt amplasate si postere informative.

”Exista un panou informativ unde elevii pot sa vada exact ce pot sa recicleze si ulterior sa le puna in pubele. Sticlele sunt presate cu piciorul”

”Pana acum deseurile erau aruncate intr-un tomberon comun, acum avem insa aceste pubele. Chiar si asa nu putem recicla orice. Nu putem recicla vesela de unica folosinta pentru ca nu poate fi reciclat.”

Profesorii spun ca la doar o luna de la implementarea proiectului, rezultatele seminarelor pot fi vazute la pubele.

Ala CRAVET, PROFESOARA:”Responsabilul de reciclare merge si le colecteaza, vede daca sunt sortate corect, le transporta in subsol si cand vom avea o cantitate mare, incheie un contract cu firmele respective.”

Actiunea pilot este coordonata de miscarea internationala de curatenie Hai Moldova si face parte dintr-un proiect national legat de ecologie in valoare de 87 de mii de euro, bani oferiti de Guvernul Suediei si Ambasada Statelor Unite. De logistica se ocupa administratia scolii.

Catalina HASNAS, COORDONATOARE HAI MOLDOVA: ”In Chisinau nu este nevoie de achitare, agentii economici vin gratuit. Noi putem sa ajutam, sa comunicam cu agentii economici, dar acesta este proiectul scolii, inclusiv si partea de contractare.”

In proiect sunt implicate zece scoli din tara, care in functie de numarul de elevi, au primit pana la 24 de pubele. Aceste au fost selectate in baza unui concurs public.

“Imi pasa unde traiesc, ce mediu ma inconjoara si ce viitor voi acea si eu il vreau curat.”