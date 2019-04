Elevii liceului “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Balti spun ca daca vor gasi munitii de lupta neexplodate vor face poze, dar nu le vor posta pe internet, ci le vor transmite politistilor - VIDEO

Elevii au avut ocazia sa vada pentru prima data cum arata munitiile de lupta. Fetele si baietii au fost curiosi sa afle cat mai multe, asa ca i-au luat la intrebari pe genisti.

“Iata aceasta poate sa o pui unde vrei odata ce ai calcat-o, ridici piciorul si explodeaza.” Genistii i-au atentionat ca atunci cand gasesc obiecte asemanatoare minelor si proiectilelor, sa nu le atinga, sau si mai grav, sa le ia acasa.

“Sunt altii ca le iau acasa fac suvenire, ele sunt foarte periculoase, de ce sunt mai vechi de aceea sunt mai pericolase.”

“Daca gasiti o mina, unde postati fotografiile cu ea, pe instagram sau pe facebook?

- Eu cred ca nu trebuie de postat pe retelele de socializare. Trebuie de anuntat politia si de aratat fotografiile oamenilor legii. Nu este ceva de lauda.”

“Ce stiti despre ele, daca stiti cum se produc? Nustiu cum sunt facute, dar stiu ca sunt periculoase, pot cauza moartea sau leziuni foarte grave. Daca gasiti o mina unde postati pozele cu ea, nu niciodata, o sa anunt serviciul 112, niciodata nu o sa postez pe instagram pentru ca este un lucru banal.”

“O sa fie un soc pentru mine, nu cred ca o sa am ocazia sa fac poze.”

Potrivit serviciului de presa al Ministerului Apararii, astfel de lectii se vor tine si in alte zece licee din tara. Campania de informare are loc in contextul Zilei internationale pentru constientizarea pericolului minelor antipersonal.

Din 1992 si pana in prezent, 23 de persoane, printre care 7 copii, au murit, iar 26 au fost ranite, in urma incidentelor soldate cu explozia diferitor munitii.