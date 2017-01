Este batut in cuie. Anatol Salaru isi face partid: "Pentru ca liderii si-au inchipuit ca ei sunt trimisii lui Dumnezeu, sunt zeii pe pamant" - VIDEO

Anatol SALARU, EX-MINISTRU AL APARARII: “Numai partidele politice, democratice pot schimba situatia din tara in cazul in care nu vor putea uni mai multe partide, vom fi nevoiti sa facem un partid nou, deja am cateva oferte de la mai multe partide, dar eu nu vreau cu fiecare imparte eu vreau cu toti la masa...// Docrina va fi crestin conservatoare...”

Anatol Salaru sustine ca este imposibil sa uneasca toate partidele de dreapta.

Anatol SALARU, EX-MINISTRU AL APARARII: “Da pentru ca liderii si-au inchipuit ca ei sunt trimisii lui Dumnezeu sunt zeii pe pamant...”

Astazi a fost creat un grup de initiativa, care ar urma sa puna bazele noii formatiuni. Salaru spune ca saptamana viitoare se va intalni cu reprzentnatii partidului Dreapta, dar si PLR. Deocamdata nu se cunoaste cum se va numi noul partid.

Anatol Salaru a anuntat saptamana trecuta ca nu mai vrea sa fie membru PL deoarece Mihai Ghimpu ar fi a transformat partidul intr-un SRL. Anterior, Ghimpu l-a acuzat pe Salaru, care era ministrul al Apararii, ca ar vrea sa distruga partidul, asa ca i-a retras sprijinul politic, iar ulterior a solicitat premierului sa-l demita din functia de Ministru al Apararii. Salaru a fost dat afara din functie printr-un decret semnat de Igor Dodon, care a dat de inteles ca nu va accepta candidatura lui Valeriu Munteanu.