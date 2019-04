Este interzis in continuare de a vinde tigari in gheretele amplasate la o distanta mai mica de 200 de metri de scoli si institutii medicale. Curtea Constitutionala a respins sesizarea depusa de un fost deputat PPEM

Simion Grisciuc cerea ca prevederea sa fie anulata, motivand ca ar fi vorba de concurenta neloiala, in conditiile in care tigarile pot fi vandute la magazinele de langa scoli si policlinici, iar la gherete – nu.

Cea mai stricta prevedere a Legii Antitutun a intrat in vigoare in mai 2016 si interzice fumatul in spatiile publice inchise.