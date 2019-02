Este prima oara in istoria tarii cand au loc alegeri parlamentare si un referendum in aceeasi zi. De asemenea, nu mai exista o zi a tacerii, iar la urnele de vot suntem filmati cand aruncam buletinele electorale - VIDEO

La sistemul de vot mixt s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, la inceputul lui 2017, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o imediat, in cateva minute, la o sedinta de Parlament.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE: “50 de deputati vor fi alesi pe lista nationala, pe liste de partid, iar 51 vor fi alesi pe circumscuroptii uninominale. Candidatii de pe nationale pot fi inaintati de partide sau de blocuri, iar cei de pe uninominale, atat de partide, blocuri sau de cetateni – candidatii independenti.”

O alta idee a democratilor intra in vigoare la acest scrutin. 2300 de camere de supraveghere vor fi instalate in sectiile din tara in ziua scrutinului, iar pentru asta s-au alocat 12 milioane de lei.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE: “Aceste actiuni se desfasoara in scopul cresterii transparentei procesului electoral, dar si a cresterii nivelului de incredere a cetatenilor in alegeri. Camerele nu vor afecta secretul votului, va fi filmata doar urna de vot. Imaginile nu vor fi difuzate online, ci stocate pe un dispozitive si difuzate in cazul unor litigii.”

Camerele de supraveghere din sectiile de votare nu vor compromite secretul votului, ne asigura reprezentantii CEC. Imaginile nu vor fi transmise online, ci vor fi stocate pe un dispozitiv, pentru a putea fi folosite ulterior ca dovada in cazul unor litigii in instanta.

Sistemul de inregistrare video nu va fi utilizat si in cazul celor care vor vota cu urna mobila. Pe langa toate astea, Ziua Tacerii a fost eliminta.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE: “In sambata alegerilor si in ziua alegerilor este permisa agitatia electorala, cu exceptia in ziua alegerilor in incinta sectiei si la intrare in localul sectiei de votare.”

Pentru aceste alegeri, in tara au fost trasate 48 de circumscriptii si alte 3 peste hotare pentru diaspora. Si la alcatuirea lor, opozitia a avut comentarii, mentionand ca diaspora ar fi fost discriminata, iar suburbiile capitalei ciopartite.