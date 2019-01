Explicatia ANI pentru Partidul “Casa Noastra Moldova”, dupa ce formatiunea a dat in judecata institutia pentru ca a eliberat certificate de integritate lui Ilan Sor si Vlad Plahotniuc - VIDEO

Vinerea trecuta, fostul deputat si actualul lider al partidului “Casa Noastra-Moldova”, Grigore Petrenco, a cerut in instanta ca certificatele de integritate oferite lui Vlad Plahotniuc si Ilan Sor sa fie anulate.

Petrenco spunea ca liderului PD i-au fost aduse pana acum numeroase acuzatii privind dubla sa identitate sau implicarea in atacuri de tip raider, iar primarul degrevat de Orhei ar fi principalul beneficiar al miliardului disparut.

Astfel, cei doi nu ar merita sa candideze in conditii egale cu ceilalti concurenti electorali. Serviciul de presa al ANI spune ca institutiei i s-au cerut explicatii, asa ca ii va raspunde partidului intr-o luna.

Victor MOLOSAG, SEFUL SERVICIULUI DE PRESA AL AUTORITATII NATIONALE DE INTEGRITATE: "La moment nu este nicio cerere din partea unei instante de judecata, este cererea prealabila inregistrata la data de 11 ianuarie.”

Reprezentantul Agentiei Nationale de Integritate, Victor Molosag, sustine ca autoritatea este obligata sa elibereze certificate de integritate in 15 zile de la data depunerii solicitarii. Documentul contine mentiuni din ultimii trei ani, referitoare la deciziile anterioare ale ANI sau hotarari ale instantelor de judecata, ramase definitive. Foaia este valabila trei luni.

Victor MOLOSAG, SEFUL SERVICIULUI DE PRESA AL AUTORITATII NATIONALE DE INTEGRITATE: “Ca si in cazul certificatului medical, chiar daca este persoana bolnava, medicul tot elibereaza certificat. La fel si in cazul cazierelor judiciare, chiar daca persoana a fost condamnata.”

Daca e sa aruncam o privire peste certificatele de integritate ale lui Ilan Sor sau Vlad Plahotniuc, integritate asupra carora planeaza suspiciuni, potrivit opozitiei, observam ca Autoritatea nu a indicat nicio mentiune.

Acuzatiile publice la adresa acestora nu sunt temei pentru a completa randurile documentului, explica institutia. Se intampla in contextul in care, Andrian Candu spunea in octombrie anul trecut ca tocmai aceste certificate vor filtra candidatii la parlamentare, iar cei care au probleme cu legea nu vor fi admisi.