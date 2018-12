Fabricau droguri si le vindeau pe internet. Sapte tineri, retinuti de autoritati. Procurorii le-au gasit laboratoarele, iar indivizii le-au aratat cum produceau drogurile. Schema prin care actionau - FOTO

Procurorii sustin ca i-au urmarit pe cei sapte suspecti, iar dupa ce au adunat probe, au pus mana pe ei.

Potrivit autoritatilor, unul dintre membrii gruparii, care e student la o facultate de IT din Moldova, a creat un grup pe internet prin intermediul caruia indentifica clienti. Acestia faceau comenzi si plateau online pentru droguri. Ulterior, membrii gruparii le indicau clientilor locul unde vor fi puse acestea, iar clientul mergea si le lua.

Recent, procurorii au efectuat perchezitii in imobilele pe care acestia le detin. In masinile, dar si in locuintele banuitilor au fost depistate aproape jumatate de kilogram de droguri, 10 litri de substante chimice, cantare, bani si telefoane mobile pe care, potrivit autoritatilor, le foloseau pentru producerea si comercializarea substantelor narcotice. Pentru ceea ce faceau, capul gruparii le dadea lunar cate 50 de mii de lei.

Oamenii legii spun ca au descoperit si doua laboratoare unde suspectii fabricau drogurile.

Indivizii au fost retinuti si risca pana la 15 ani de inchisoare.