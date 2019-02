Facebook a inchis aproape 200 de conturi si pagini adresate publicului din Republica Moldova. Reprezentantii retelei sociale spun ca in spatele acestora ar putea sta angajati ai Guvernului - VIDEO

168 de conturi pe Facebook, 28 de pagini si 8 profiluri pe Instagram au fost inchise de reteaua americana de socializare. Autorii acestora isi ascundeau identitatea reala, postau stiri politice, distribuiau poze manipulatorii si raspandeau noutati false, ducand publicul in eroare, este scris intr-un comunicat al retelei de socializare.

Una dintre paginile inchise avea 54 de mii de urmaritori, de exemplu. Printre altele, platforma mentioneaza ca in spatele acestor conturi ar sta angajati ai Guvernului. Executivul a raspuns intr-un comunicat ca in institutiile publice lucreaza peste 200 de mii de angajati, iar executivul nu monitorizeaza activitatea lor pe internet.

Declaratie a Guvernului Republicii Moldova

“Acestia (n.red angajatii) au diverse optiuni politice, opinii, iar statul este obligat sa pastreze granita dintre lupta cu fenomenul FakeNews si garantarea libertatii de exprimare a cetatenilor.”sursa: facebook.comse arata in nota serviciului de presa.

Ca sa demonstreze amploarea fenomenului, Facebook relateaza ca in jur de 20 de mii de dolari s-au cheltuit pentru sponsorizarea mesajelor propagate de respectivele conturi false. Maia Sandu a reactionat la aceasta noutate, spunand ca democratii ar trebui exclusi din cursa electorala pentru folosirea banilor nedeclarati, facand referire tocmai acei 20 de mii de dolari, invocati de Facebook.

Purtatorul de cuvant al PD a indemnat-o pe Lidera PAS sa se adreseze la CEC daca are dovezi, explicand ca opozitia nu are proiecte palpabile, de aceea apeleaza la acuzatii. Cei de la Facebook spun ca decizia a fost luata in contextul in care in Republica Moldova urmeaza sa aiba loc alegeri parlamentare si ca iau mai multe masuri pentru a combate propaganda dupa scandalul in care Rusia a fost acuzata ca s-ar fi implicat in alegerile prezidentiale din SUA. Reporter: Patricia