Familia gradinii zoologice s-a marit. Un pui de camila, al doilea la numar nascut in tara noastra, a aparut la Zoo. Si nu este singurul membru nou - VIDEO

Faceti cunostinta cu noul membru al familiei de la gradina zoologica. Puiul de camila, care nu are inca un nume, a aparut pe lume acum doua saptamani. Jucaus, de culoare gri, animalutul este scos la plimbare de ingrijitori si hranit de 6 ori pe zi. Puiul mananca in jur de 18 sticle de lapte zilnic. Acum are aproximativ 50 de kilograme.

El va fi prezentat vizitatorilor mai tarziu, spun ingrijitorii de animale, cand va mai creste si va prinde la puteri. Acesta este al doilea pui de camila nascut la gradina zoologica din capitala. Primul a fost chiar mama lui, Zara, care acum are 7 ani. Ea a aparut pe lume in 2013, dupa ce un grup de camile a fost adus la Chisinau din Rusia.

Si asta nu e tot. Familia caprelor de camerun s-a marit cu patru pui, iar a mulfonilor cu 5. Vizitatorii au putut vedea, in schimb, cei patru pui ai suricatelor.

„ Poate nu este cea mai mare Gradina Zoologica, dar aici mereu ai ce sa vezi. Ne place aici. Ne plac animalele. „

Gradinica Zoologica a fost fondata inca in 1978 si avea 60 de specii de animale. De atunci, numarul lor a trecut de 700.