Familia lui Vladimir Cebotari este din nou beneficiara a Companiei de transport aerian Fly One si inregistreaza dividente din activitatea acesteia in valoare de 1 milion 195 de mii 200 de lei - VIDEO

Familia lui Vladimir Cebotari este din nou beneficiara a Companiei de transport aerian Fly One si inregistreaza dividente din activitatea acesteia in valoare de 1 milion 195 de mii 200 de lei. Asta desi, se vehicula anterior ca sotia fostului ministru al justitiei, care detinea 40 la suta din actiuni le-ar fi vandut in 2016.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTE PDM: “Platile nu au fost facute integral catre cumparator, de aceea au fost aplicate clauzele de reziliere. De fapt, era contractul inca in curs. Partile au revenit la etapa initiala.”

Cebotari mai raporteaza dividente din activitatea companiei Sanair Service SRL, in valoare de 440 de mii 777 de lei in ultimii doi ani. Potrivit portalului MoldovaCurata, firma ar fi specializata in servicii de transport. In perioada in care a detinut functia de ministru al justitiei, democratul a primit un salariu total de 193 445 de mii de lei.

Vladimir CEBOTARI, DECLARATIE DE AVERE

Fly One – 1 195 200 LEI

Sanair Service SRL - 440 777 LEI

Ministerul Justitiei – 193 445 LEI

Cebotari indica in informatia depusa la CEC o casa evaluata la un milion 800 de mii de lei si o cota de 33 la suta dintr-o alta locuinta, obtinuta prin succesiune. Familia are doua terenuri, iar pe conturi bancare - in jur de 200 de mii de lei si 60 de mii de dolari. Democratul are, insa, de rambursat un credit de 30 de mii de dolari, contractat in 2015.

Vladimir CEBOTARI, DECLARATIE DE AVERE

Casa – 1 800 000 LEI

Casa – neevaluataTerenuri – 2 loturi

Conturi bancare: 200 000 LEI; 60 000 DOLARI

Credit – 30 000 DOLARI

Vicepresedintele PD indica doua Porsche-uri in declaratie, dar ar detine doar unul.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTE PDM: “L-am vandut si am cumparat un alt Porsche. Ambele masini sunt in leasing, deci nu sunt platite integral. Sunt inca in curs.”

Vladimir Cebotari are 38 de ani si in decembrie 2017 a plecat din functia de ministru al Justitiei. De atunci nu mai detine nicio functie publica. El este al 8-lea pe lista nationala a democratilor pentru alegerile parlamentare din februarie.