Faptul ca un om al legii nu ia mita nu e vazut ca un lucru obisnuit de Ministerul de Interne. Cinci politisti au primit diplome pentru ca i-au denuntat pe cei care au vrut sa le dea bani - VIDEO

“ Servesc Republica Moldova”

Mandri sa declare ca nu au pus mana pe bani murdari, politistii care au primit diplome spun ca vor proceda la fel si in continuare.

Valeriu NEAGU, SUBOFITER DE PATRULARE: “Eu nu iau mita, am familiea care ma asteapta. Incurajez pe toti sa nu recurga la asemenea infractiuni.”

Cei premiati astazi spun ca, de fapt, colegii lor care iau mita nu sunt de vina, ci sunt ademeniti de soferi.

Valeriu NEAGU, SUBOFITER DE PATRULARE:“ Soferii ne provoaca, ultimul caz am prins un sofer beat care mi-a intins bani. - Ce suma v-a propus?- O suma destul de buna!- Am refuzat si am anuntat CNA.”

Soferii, insa, sunt de alta parere.

“ Ei nu cer bani, da fac in asa fel ca trebuie sa le dai.”

“ Politia de la noi ia mita?- Nu nu am auzit”

Totodata, astazi, conducerea Inspectoratului General al Politiei a lansat campania de prevenire a coruptiei.

Alexandru PANZARI, SEF IGP: “Prin aceasta campanie ne dorim ca cetatenii sa inteleaga ca darea de mita constituie o infractiune si se pedepseste dur conform legislatiei. La fel si politistii la fel trebuie sa stie ca asta este o infractiune care la fel e pedepsita.”

Potrivit IGP, anul trecut in randurile politistilor, au fost pornite 69 de cauze penale pentru luare de mita, iar in 2017 – au fost deschise 112 dosare de acest fel.