Fara progrese in negocierile cu Ucraina in privinta complexului hidroenergetic Dnestrovsk - mold-street.com

Rezultattele acestor reuniuni sunt, insa, nule. „Pana in prezent au fost organizate un sir de intruniri ale imputernicitilor ambelor Guverne, insa progrese in ceea ce priveste negocierea prevederilor de protectie a mediului la functionarea Complexului Hidroenergetic Nistrean nu au fost constatate, ambele parti mentinandu-si pozitia sa”, a declarat in cadrul unei sedinte tehnice al MADRM, Secretariatul de stat pe probleme de mediu, Valentina Tapis.

In aceeasi ordine de idei, seful adjunct al Agentiei „Apele Moldovei”, Radu Cazacu a informat participantii la sedinta despre rezultatele colaborarii cu partea ucraineanape bazinul raului Nistru in context transfrontalier.

