Fara socialisti la guvernare vor creste tarifele la gaz, iar exportul pe piata rusa va fi mai dificil - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: "Daca Dodon se intelege cu Rusia si incearca sa renegocieze un alt pret la gaz si daca vom avea un guvern care nu este antirusesc, atunci exista sanse sa facem ceva. Eu am aceasta posibilitate, daca am alaturi pe cineva din guvern care sa vrea sa discute cu rusii.”

Dodon a dat de inteles ca Moldova se afla pe muchie de cutit in aceste momente, iar lipsa socialistilor in viitoarea guvernare ar insemna riscuri pentru moldoveni. Asta pentru ca Rusia nu ar mai oferi facilitati exportatorilor si nu s-ar lasa induplecata in cazul unor negocieri privind pretul la gazele naturale. De altfel, acest subiect a mai fost discutat dupa ce s-a aflat ca Gazprom a marit pretul gazelor naturale livrate Moldovei inca de la 1 ianuarie.

Momentul in care seful statului vorbeste despre zodii fiind intrebat despre scumpiri, a devenit viral pe retelele de socializare. Intr-o alta ordine de idei, Dodon se angajeaza sa medieze discutiile intre cele trei partide pe care le considera legitime: PSRM, PDM si ACUM.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: "Luni voi specifica ora si voi invita aparte PSRM, PD si bloul ACUM.”

Publicatia rusa, Kommersant a scris un articol in care citeaza surse din cadrul ministerului rus de externe. Printre randuri, reporterii de acolo spun ca daca socialistii vor face alianta cu democratii, atunci Igor Dodon ar putea pierde sprijinul Rusiei.

Moscova asteapta ca socialistii pro-rusi sa inceapa sa actioneze impotriva oligarhului Vlad Plahotniuc pe care l-a anuntat in cautare, mai scriu ziaristii. Publicatia mai spune ca obiectivul major ar fi provocarea alegerilor anticipate.

Daca Dodon nu va indreptati asteptarile, se examineaza diferite scenarii privind politicile de mai departe in ceea ce priveste Moldova, inclusiv renuntarea la nivelul anterior de sustinere a lui Dodon si chiar cautarea unor parteneri noi in Moldova, se arata in acelasi articol.

O viitoare intrunire a deputatilor in sala de sedinte ar urma sa aiba loc nu mai devreme de inceputul lunii aprilie, precizeaza seful statului.

In lipsa unei coalitii parlamentare, in trei luni ar urma sa avem anticipate, spune Dodon. Presedintele a explicat de ce a programat prima sedinta a parlamentului anume ieri la ora 13.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: "Eu am facut special la ora 13:00. Au venit socialistii de peste hotare.”

Ieri, cei de la ACUM i-au reprosat lui Dodon ca a convocat sedinta adhoc, in conditiile in care Maia Sandu avea deja stabilita o intalnire la Bruxelles cu oficialii de acolo.