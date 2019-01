Fara sotie, dar in fata Presedintiei. Asa si-a recitat Igor Dodon mesajul de Revelion. Seful statului a vorbit despre un 2019 al schimbarilor, aruncand usor si fraze electorale - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “In 2019 se incheie o perioada grea din politica RM, care a durat 9 ani, plina de conflicte intre partidele de la conducere. Cu parere de rau, multa lume a parasit tara in acest an. Eu ca presedinte m-am preocupat de problemele oamenilor, am pregatit terenul pentru vremuri mai bune.”

Cu cinci minute inainte de miezul noptii, Igor Dodon le-a promis oamenilor ca va rezolva problemele cu care se confrunta tara. In mesajul sau, acesta a imprumutat sloganele electorale ale socialistilor.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: "In pofida tuturor problemelor, Moldova are viitor.”

Anul acesta, Dodon a renuntat la imaginea de familist, de care a dat dovada anul trecut, cand a aparut alaturi de sotie in filmulet. In 2019, acesta a ales fundalul presedintiei reparate pe banii turcilor si pentru care opozitia crede ca am platit cu expulzarea profesorilor turci de la liceul “Orizont” din capitala.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Va reamintesc ca in august 2019, noi impreuna vom sarbatori o zi istorica importanta – 75 de ani de la eliberarea Moldovei de cotropitorii fascisti.”

Intr-un an cu trei scrutine electorale pentru Moldova, felicitarile au curs garla. Ilan Sor, condamnat la inchisoare de prima instanta in dosarul BEM, a promis o viata noua din 2019 si o Moldova... ca la Orhei.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Va promit ca in urmatorul an o sa ne suflecam manecile si vom merge sa lucram. Vom face in asa fel incat fiecare cetatean sa se simta bine, confortabil, sa traiasca indestulat si sa se mandreasca de propria tara.”

Fostul primar de la Balti, Renato Usatii, dat in cautare internationala pentru omorul bancherului rus Gherman Gorbuntov isi promite in noul an sa revina acasa. Usatii spune ca Revelionul si l-a petrecut la munte, in Europa, alaturi de nepoti. Acesta ar fi plecat din Moscova din cauza unor probleme de sanatate.

Renato USATII, LIDER PN: “Astazi cand sute mii e cetateni departe de meleag, de copii, parinti, bunei. Va iubesc si va multumec din suflet ca nu ati uitat patria noastra.”

Iar democratul Constantin Tutu, criticat pentru limbajul sifonat din legislativ, a pregatit un mesaj scurt de Revelion.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Am cunoscut multa lume, oameni gospodari, oameni de valoare, oameni de viitor.”

O urare a facut si bascanul Autonomiei Gagauze, acolo unde in primavara lui 2019 vor avea loc alegeri.

Irina VLAH, BASCANUL AUTONOMIEI GAGAUZE: "Sa tinem minte ca suntem gagauzi si sa ne mandrim cu patria noastra. Cu cat ne sunt mai puternice radacinile, cu atat mai puternici suntem noi.„