Felul cum este amplasata o constructie, ridicata chiar la cativa pasi de un alt bloc de locuit, incalca toate normele, spune seful directiei urbanism, iar proprietarul sustine ca are actele in regula si chiar semnatura acestuia - VIDEO

Constructia cu doua nivele sta de un an in fata acestui bloc de locuit de pe strada Gheorghe Asachi, la doar cativa metri distanta, acoperind geamurile locuitorilor de la primele trei etaje.

„Cum e posibil.”





Cladirea a devenit subiect de discutii pe internet, unde oamenii -au intrebat cum e posibil asa ceva. I-am aratat aceasta imagine sefului Directiei Arhitectura si Urbanism, Sergiu Borozan care ne-a spus ca astfel de constructii nu sunt permise.

Sergiu BOROZAN, SEFUL DIRECTIEI ARHITECTURA SI URBANISM: „Nu se permite dar in ziua de astazi totul e posibil.”

Dar este posibil – ne spune proprietarul constructiei. Acesta ne-a spus ca are toate actele in regula, iar pe documente ar fi si semnatura sefului directiei urbanism, Sergiu Borozan.

Pentru UNTU, PROPRIETARUL CONSTRUCTIEI: „Avem semnatura totul este in regula.”





Dupa aceasta declaratie, Borozan nu ne-a mai raspuns la telefon ca sa comenteze cum este posibil. Proprietarul cladirii sustine ca terenul l-a primit in arenda de la municipalitate si ca in noua cladire urmeaza sa transfere clinica ce functioneaza acum la parterul blocului din spate. Acolo se fac tratamente cu venin de sarpe si sunt aplicate diferite metode traditionale chineze.

Pentru UNTU, PROPRIETARUL CONSTRUCTIEI: „Acum arendam, dar ca nu prea avem bani sa finisam constructia. Locatarii blocului nu sunt impotriva? -Nu.”

Totusi, unii locatari ai blocului din spate sunt indignati de faptul ca in fata geamurilor lor sta un perete, dar nu au acceptat sa vorbeasca in fata camerei, motivand ca le este frica. Iar un barbat care locuieste acolo ne-a spus ca are o intelegeere legata de aceasta clinica. Acum un an, Ziarului de Garda a publicat un articol, in care se mentiona ca acest bloc este un fost camin al Colegiului de Constructii si apartamentele au fost privatizate, inclusiv, de unii fuctionari ai Ministerului Educatiei. In articol se mai spune ca printre clinetii clinicii sunt functionari de rang inalt.