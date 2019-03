Femeia care s-a rastit la soferul unei ambulante pentru ca acesta a insistat in trafic ca masina in care se afla ea sa-i acorde prioritate a fost amendata de politie. Cat va plati femeia

Politia de Patrulare s-a autosesizat. Femeia care s-a rastit la soferul unei ambulante pentru ca acesta a insistat in trafic ca masina in care se afla ea sa-i acorde prioritate a fost amendata. pe pagina Inspectoratului National de Patrulare a fost postat un comunicat unde scrie ca femeia va plati amenda in suma de 900 de lei.