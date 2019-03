Femeia din Durlesti care spunea ca frigiderul ii este inca plin cu peste 60 de tone de struguri, dupa ce nu si-a putut vinde productia peste hotare, cheama producatorii autohtoni la un targ in scuarul Catedralei - FOTO

Diana Crudu s-a facut remarcata, acum aproximativ doua saptamani, cand a postat un filmulet pe o retea de socializare in care facea apel catre barbati sa cumere femeilor mere si struguri de 1 si 8 martie, in loc de flori. Atunci ea a spus ca are tone de productie care nu a putut ajunge sa fie vandute peste hotare si risca sa fie aruncate in camp.

Filmuletul a devenit viral pe internet, iar multi dintre internauti s-au mobilizat sa ajute mai multi producatori de la noi.

Astazi femeia a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care invita producatorii autohtoni sa participe la un targ de vanzare a strugurilor „Moldova" la lada. Evenimentul va avea loc pe data de 24 martie in scuarul Catedralei din capitala, spune ea.