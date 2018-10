Femeia de 32 de ani, in apartamentul careia s-a produs explozia de la Rascani, s-a stins la spital: a fost internata cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului

Responsabilii de la Urgenta spun ca ea avea arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului si fracturi. A fost operata de mai multe ori, dar nu a rezistat. Moartea ei ridica la cinci numarul deceselor provocate de deflagratia de acum 10 zile. Alti sapte oameni au fost raniti.

Era aproape sambata, ora 23 cand o explozie puternica a rasunat in sectorul Rascani al capitalei. Un nor de praf a invaluit un bloc cu 20 de etaje de pe bulevardul Moscovei. Speriati, locatarii au sunat la 112, iar in cateva minute echipe de pompieri si ambulante au sosit la fata locului.

Oamenii au iesit din cladirea afectata de explozie, inveliti in paturi si plapume, si se uitau neputinciosi la blocul in care au trait o viata. In preajma erau imprastiate cioburi de sticla, bucati de mobila, fasii de draperii si munti de beton. Bucati din peretele cladirii au fost aruncate la o distanta foarte mare.

Cand s-a imprastiat praful, oamenii au vazut ingroziti o gaura imensa in cladire – peretele exterior din zona etajelor 14, 15, 16 si 17 a fost parca spulberat. Ulterior, s-a descoperit ca si placile de beton dintre nivele, in zona respectiva, s-au prabusit. La etajul 14, sub daramaturi, salvatorii au gasit mai multi raniti.

Patru persoane au murit - o femeie de 30 de ani, fiul ei de 4 ani, un barbat de 77 de ani si sotia acestuia, iar opt, printre care si un pompier, au fost ranite in urma unei explozii devastatoare produse sambata seara, 6 octombrie, intr-un bloc cu 20 de etaje din sectorul Rascani. Bubuitura a fost atat de puternica incat a distrus trei apartamente, iar bucati de beton au fost aruncate la cativa metri.

In toiul noptii, locatarii speriati au fost evacuati. Preliminar, deflagratia s-a produs din cauza unei butelii de gaz. Printre raniti este si proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia. Femeie de 32 de ani este internata la Institutul de Medicina Urgenta cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, starea ei fiind grava.