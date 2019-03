Femeile din Moldova traiesc in medie cu opt ani mai mult decat barbatii. Si sunt mai multe - la 100 de femei le revin 93 de barbati. Se casatoresc mai devreme, au salarii mai mici si ocupa mai putine functii de conducere - VIDEO

In Republica Moldova, numarul de femei este mai mare decat cel al barbatilor. La 100 de femei le revin 93 de barbati. Arata datele biroului National de Statistica. Ce se intampla cu celelalte, raman oare fara parteneri?

„Isi gasesc inafara tarii.”

„Ele traiesc un pic cu unul, divorteaza, apoi cu altul, asa ca nimeni nu ramane suparat.”

„Asa e peste tot, e o concurenta.”

Si femeile spun ca exista concurenta.

„Eu cred ca pentru fiecare femeie frumoasa, mereu se gaseste un barbat demn. Reuseste cu frumusete, deschidere, dragostea fata de cei din jur.”

„La un moment dar fiecare isi gaseste jumatatea.”

In medie, in tara noastra fetele se casatoresc la 26 de ani, iar barbatii la 29. Totusi in sate, fetele se marita mai degraba, chiar mai devreme de 20 de ani.

„La 20 cred ca este putin mai devreme, e normal ca la Chisinau mai tarziu, pentru vreau doamnele mai intai sa-si face o cariere, peste hotare este foarte tarziu, eu traiesc acolo, de la 40 in sus.”

„20- 25 e bine. Va vedeti casatorita la 25? - La mine inca nu m-am gandit.”

Barbatii se recasatoresc mai des si mai repede decat femeile dupa divort, arata datele celor de la Biroul National de Statistica.





„Nu putem generaliza toti barbatii fiecare persoana este individuala.”

Speranta de viata la femei, este mai mare decat la barbati. Ele traiesc in medie cu 8 ani mai mult, adica pana la 77 de ani, iar ei, in medie pana la 70.

„Femiele sunt mai optimiste, isi i-au pe umeri mai multe sarcini.”

„Cred ca depun mai mult efort fizic de aceasta”

„Barbatii beau mai mult decat femeiele si nu au asa grija de sanatate.”

Ana Calarasi din Ivanovca, Floresti este un exemplu. Femeia are 95 de ani, este in forta si priveste viata cu optimism. Secretul logivitatii spune ea, consta in munca si in modul sanatos de viata.

Ana CALARASU: „Tineam cate doua vaci, 15 oi, cativa cai. Nu stateam acasa, eram pe camp, munceam. Nu este ca acum, cand tinerii nu muncesc.”



Nivelul de instruire al femeilor il depaseste pe cel al barbatilor, acestea avand mai des studii superioare, pe cand barbatii parasesc mai degraba sistemul de invatamant. Cu toate acestea, femeile sunt mai slab platite si au un salariu mediu cel putin cu o mie de lei mai mic. Acestea lucreaza in mare parte in sfera serviciilor si ocupa cu 10 la suta mai putine functii de conducere.

„Femia tinde sa fie mai mult decat ceea ce este, persista descriminarea de gen.”

„Este greu un pic pentru femei uneori sa inaiteze.”

Prin urmare, datele statistice arata ca familiile in care barbatii aduc bani isi permit cheltuieli mai mari.

„O mama daca ramen singura. Face tot posibul sa-si intretina familia desi mai greu.”

„Pentru ca multe mame cu copii stau acasa, barbatii la munca.”

Datele Biroului National de Statistica, reflecta portretul femeilor si barbatilor in anul 2017.