Fericire la puterea a treia pentru o familie din Falesti. Doi soti au devenit parinti de tripleti: s-au nascut prematur, la doar sapte luni, dar se simt bine. Ce nume vor purta cei trei baietei - VIDEO

"Matei, Andrei si Maxim, se numesc micutii."

Sotii Solonari au impreuna un baiat de 5 ani. Mare le-a fost bucuria cand au aflat ca vor mai avea... inca trei. Femeia de 30 de ani i-a nascut prematur, la sapte luni, prin cezariana, dar sunt toti perfect sanatosi. Viorica spune ca este cel mai mare cadou care i l-a putut oferi viata.

Viorica SOLONARI, MAMA: “Acum ma simt fericita ca am 3 baitei si inca unul al patrulea, deodata cand a auzit emotii. Nu ma inchipuiam cum o sa fiu mamica la 3 baitiei. Ma simt si eu bine si copilasii.”

Bebelusii au deja cate un nume. Unul a fost pus de mama, unul de tata, iar cel de-al treilea de fratele mai mare.

Plin de emotii este acum si Sergiu, tatal celor patru baieti. Spune ca tine bine minte ziua in care i s-a spus vestea cea mare.

Sergiu SOLONARI, TATA: “Eram foarte emontionat si ziua cand am aflat a fost cea mai fericita pentru mine, tata are bratele mari si o sa-i ia in brate pe toti.”

Azi i-a strans in brate cat a putut de tare, pentru ca nu-i va mai vedea o perioada. Si asta pentru ca e nevoit sa plece la munca, in Cehia. Acum, cand sunt mai multe guri de hranit, e nevoie de mai multi bani.

Sergiu SOLONARI, TATA: “Despartirea va fi grea desigur, dar asta este viata. - Va ganditi pe viitor sa mai faceti copii?- De ce nu, daca va da domnul.”

Nerabdatoare sa-si vada nepoteii a fost si bunica.

Veronica, BUNICA: “O mare bucurie mi-a dat dumnezeu trei nepoti si al patrulea, am avut emotii ca mama, este o zicala mama sa ai dar mama sa nu fii.”

Femeia i-a nascut pe cei trei baieti pe data de 13 iulie, iar peste doua saptamani va fi externata.