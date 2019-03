Fermierii moldoveni care cresc mere spun ca le este foarte greu sa sparga gheata exporturilor deoarece cumparatorii internationali au cerinte foarte mari. Jumatate din toata roada de anul trecut a fost strivita la fabricile de suc - VIDEO

Aliona Mandatii are o livada de mere ce se intinde pe o suprafata de 45 de hectare. Ca sa ajunga pe rafturile magazinelor internationale, merele acesteia trec prin mai multe etape. Dupa ce sunt culese, ajung in depozitele frigorifice, dupa care sunt transportate la linia de sortare.

Pe banda, merele sunt miscate de ape, ca sa nu sa se loveasca.

Ulterior, fructele trec prin transportorul de inspectare, dupa care sunt uscate.

Ajunse la linia de calibrare, merele sunt sortate automat dupa marime.

Iar la final, muncitorii aranjeaza fructele manual in lazi. Abia dupa ce trec prin toate aceste etape, merele pot fi urcate in camioane si exportate.

Aliona MANDATII, PRODUCATOR: „O stringenta nevoie astazi pentru pietele de export atat in piata din vest cat si din est sa fie obligatoriu facute investitii in casele de ambalare si echimpamentul de sortare, producatorii daca nu isi vor pune ca optiune cooperarea in grupuri de producatori nu vor avea sansa sa acceseze pietele orientului mijlociu care in ultimii ani devin o optiune de baza.”

Aliona Mandatii a fost adusa a cooperativa de intreprinzatori din Domulgeni, drept exemplu pentru alti agricultori, care se plang ca nu au putut anul acesta sa-si vanda productia.

Andrei COMPANICI, SPECIALIST SIGURANTA ALIMENTELOR SI POST RECOLTA: „Este important cind vorbim de etapa post recolta, vorbim in primul rand de spatii frigorifice, in acelasi timp casele de ambalare numita asa sectia de sortare si clasificarea fructelor trebuie sa fie dotata cu linii de sortare, aceste linii ne ajuta sa ne conformam cerintelor pietii de export fie orientul mijlociu fie piata europeana sau CSI. Cerintele pietii dicteaza in primul rand si infrastructura de post recolta catre orientul mijlociu trebuie o anumita cantitate, lazile trebuie sa fie de 18,2 kg.”

Cumparatorii internationali au multe cerinte, asa ca trebuie implimentate metodologii moderne de pregatire a marfii, nu doar la recoltare ci si dupa, spun expertii.

Iurie FALA, DIRECTOR EXECUTIV ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI EXPORTATORILOR DE FRUCTE „MOLDOVA FRUCT”: „Cumparatorii din diferite piete solicita diferit tip de ambalare, iata aceasta cutie de 13 kg sunt mere impachetate pentru piata traditionala, retelele de magazine din piata rusa din Kasakhstan, Belarus, unde distantele de deplasare sunt mai mici ca sitanta ca timp. Alaturi avem o cutie telescopica, aici merele sunt puse in alviole, acest tip de cutie sunt livrate in containere maritime, merele sunt plasate in asa tip de alviole care sunt din carton si absorb umeditatea, au o pelicula deasupra pentru a le pastra 45 de zile cat sunt transportate.”

Potrivit datelor Serviciului Vamal, in anul 2018 din Republica Moldova au fost exportate in jur de 250 de mii tone de mere in 21 de tari.