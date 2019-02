Festivalul Underland organizat in beciurile unei vinarii de la noi va incepe in acest weekend. Cea de-a treia editie se va desfasura sub semnul dragostei: ”Acum ne aflam in Piata Marelui Amor National"- VIDEO

In acest an carnavalul se va intinde pe cinci din cei 100 de km din teritoriul cu beciuri subterane ale unei vinarii de la noi si se va organiza sub semnul iubirii. Pentru a nu se rataci, vizitatorii vor primi la intrare o harta si se vor incalzi cu un pahar de vin fiert la “Crasma sarutului fierbinte”.

Apoi pot sa aleaga daca vor sa faca o promenada pe “Soseaua dragostei” sau pe la “Aleea inimilor frante”, iar la sfarsit de drum chiar sa ia masa la restaurantul “Kiss, kiss.”

Viorel BARBANOUA, ORGANIZATOR: ”Acum ne aflam in Piata Marelui Amor National. Spre stanga este Aleea lui Dragobete, bordeiul lui Dragobete. Vom avea un show asigurat de trupe care vor reanima traditiile si obiceiurile moldovenesti.”

Pentru ca evenimentul este oraganizat in ajun de Dragobete, atmosfera romantica va fi ca la ea acasa. Iar daca licoarea lui Bahus, dar si iubirea, le va invalui prea mult, cuplurile se vor putea intoarce acasa si cu un certificat simbolic de casatorie.

Viorel BARBANOUA, ORGANIZATOR: ”Au posibilitatea sa oficializeze casatoria si sa primeasca un certificat, dupa care sa testeze acest buduar."

Organizatorii spun ca au adus acolo o multime de elemente de decor, au chemat peste 40 actori care sa animeze atmosfera, dar si in jur de 60 de artisti. Surpriza din acest an este formatia spaniola Besarabia, denumirea careia chiar daca ne suna cunoscut, nu are nicio legatura cu Basarabia.

Viorel BARBANOUA, ORGANIZATOR: ” Din spaniola besar inseamna a saruta, rabia inseamna nebunie. Canta muzica mediteraniana si care se gaseste in regiunea noastra.”

Membrii formatiei spun insa au auzit si de Basarbia.

”Mereu incercam sa explicam in Spania unde a fost Basarabia, in mare parte in Moldova, o bucatica din Ucraina si Romania.”

Organizatorii estimeaza ca la eveniment vor veni peste cinci mii de oaspeti, iar potrvit statisticilor, 30% din bilete sunt cuparate de persoane aflate peste hotare. Carnavalul va tine zece ore.

Oaspetii vor mai putea canta la karaoke, viziona filme vechi in alb negru, gusta din tot felul de bucate, sau din cele aproape trei tone de vin pregatit.