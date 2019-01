Fie ca li s-au subtiat buzunarele, fie ca au devenit mai calculati - turistii din Republica Moldova au inceput sa faca economii la greu. O spun hotelierii din Romania care au cazat moldoveni veniti in vacanta la munte - VIDEO

Cativa moldoveni, ajunsi in Romania, au petrecut Craciunul pe stil vechi admirand schiorii de pe partie. Jurnalistii romani spun ca acestia nu si-au permis nici echipament, nici instructor, asa ca s-au oprit sa bea vinul fiert... adus de acasa.

" De la terasa e bun, si al nostru de acasa e bun. - Dar ce de ati ales sa aduceti de acasa? - Stiti cum e, trebuie sa iubim economia. "

S-au cazat la o cabana din Predeal, fara masa inclusa.

"Noi pregatim, e totul al nostru, platim numai cazarea. - Ati venit cu mancarea de acasa? - Cam asa. "

Romanii spun ca turistii veniti din Republica Moldova nu-si mai etaleaza masinile si tinutele pe partie si nici nu mai apeleaza la fotografii profesionisti. O poza de 28 de roni li s-ar parea prea scumpa.

Antonel, FOTOGRAF: “Cand e vorba de gratuitate, toata lumea e cu poza gratuita. Dar cand aud de pret... se duc.”

Iar daca pana acum petreceau in Romania un sejur de sapte zile, acum patru zile sunt de ajuns, timp in care cheltuiesc in medie 300 de euro de persoana.

“Cazarea, schiuri, sanius...cam 300 de euro! De la supermarket procuram mancarea si acolo pe loc pregatim.Cheltuim vreo 5000 de lei pentru 4 persoane.

Potrivit hotelierilor de peste Prut, numarul moldovenilor care pleaca la munte a scazut cu 10 la suta fata de anii trecuti, iar pachetele cu mese imbelsugate si petreceri cu lautari sunt mai putin solicitate, statiunile oferind, de cele mai multe ori, doar cazare.

Gabriel ROSCA, ADMINISTRATORUL UNUI HOTEL: “Aveam meniuri cu demipensiune, si se cumparau foarte bine. In acest an nu am avut cerere pentru aceste pachete. Se vede o scadere a cererii turistilor din Republica Moldova, si in acelasi timp un consum mai mic.”

“Numai cazare, ne alimentam cand la restaurant, cand la magazin.”

Reprezentantii Asociatiei Patronale de Turism din Republica Moldova sustin ca, de fapt, moldovenii aleg tot mai mult alte state europene, multi preferand sa mearga la munte in tarile in care sunt stabilite rudele lor.

Gabriel MARGINEAN, PRESEDINTELE ASOCIATIEI PATRONALE DE TURISM DIN REPUBLICA MOLDOVA: "Majoritatea sunt cei care cauta preturi mici. Avem foarte multi concetateni care sunt plecati peste hotare si au doua prioritati: una, sa revina acasa de sarbatori in Republica Moldova, si doi - sa-i ia pe cei de aici in Europa, acolo unde locuiesc."

Totodata, a crescut numarul celor care aleg sa mearga la munte in Ucraina unde pot imbina sporturile de iarna cu ofertele din statiunile balneoclimaterice.