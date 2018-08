Fiecare scoala din capitala si din suburbii va decide ora la care sa inceapa lectiile. Directia Educatie vrea ca de la intai septembrie elevii, prinsi in ambuteiaje, sa nu mai intarzie atat de mult la ore - VIDEO

Aproape 25 la suta din elevii care isi fac studiile in raza municipiului Chisinau, intarzie sistematic la ore. Aceasta e concluzia facuta de Directia Educatie, in urma unui studiu realizat in 145 de intitutii de invatamant. Motivul principal ar fi traficul aglomerat in orele diminetii.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT: ”Dupa fiecare vacanta se face o analiza detaliata a frecventei copiilor in scoala. Avem un numar impunator de copii care intarzie din cauza ambuteiajelor.”

Cea mai mare rata de intarzieri o au elevii din clasele liceale din sectorul Rascani al capitalei. In acelasi sector sunt si cei mai multi elevii care vin dintr-o alta regiune, decat cea in care locuiesc, ceea ce le face drumul mai lung si mai complicat.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT: ”Este o migratie serioasa dintr-un sector in altul la nivel de municipiu. Sectoarele supra solicitate este centru, liceul Asachi, Prometeu, Eliade. Sectorul Ciocana.”

Pentru ca mai putini elevi sa intarzie din cauza traficului, ora la care incep lectiile ar putea fi modificata. Fiecare institutie va decide care este aceasta la sedintele dintre administratie, profesori si parinti.

Rodica GUTU, SEFA DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT: ”Este in competenta fiecarei institutii de invatamant. Directorii institutiilor sa cunoasca care este orarul scolilor din vecinatate si ar putea 3-4 institutii din vecinatate ar putea incepe lectiile la o diferenta de 15 minute.”

Modificarea orarului ar putea atrage dupa sine alte consecinte: elevii vor avea mai putin timp liber, vor fi mai limitati in activitatile extra curriculare, dar si riscul ca inca sa mai stea in banci dupa ora 16, ceea ce contravine regulamentului.

Ana EREMEI, DIRECTOARE LICEUL MIHAIL BEREZOVSCHI: ”Paradoxul este ca nu cei mici intarzie, dar cei de liceu. Cazurile de intarziere sunt cu atentionari in carnetul de elev. 04:10 Ne salveaza ca orele incep la 8:30, daca ar fi fost la 8, vad mai multe intarazieri.”

Totodata, daca lectiile vor incepe mai tarziu s-ar putea ca mai multi elevi sa o pateasca la fel ca cei de la liceul Mihail Berezovschi. Acolo 15 copii erau adusi in fiecare zi la ora 7 de parinti si statea in curtea scolii pana la 8.30 cand se dadea sunetul la ore.

Ana EREMEI, DIRECTOARE LICEUL MIHAIL BEREZOVSCHI: “Unica iesire din situatie a fost sa facem un act de voluntariat din cadrele didactice care pot sa vina mai dimineata, s-a facut un grafic flexibil de a veni la 7:30 petru a supraveghea acesti copii.”

Din cele 145 de institutii de invatamant din municipiul Chisinau, 35 incep lectiile la ora 8.00, 22 la 8:15, iar 83 la 8:30. O institutie da startul orelor abia la 9:00, iar alta la 10:00.