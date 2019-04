Fii fostului presedinte Petru Lucinschi au fost adusi astazi in fata judecatorilor

Avocatii lui Chiril Lucinschi au inaintat o cerere prin care au cerut sa fie facuta o expertiza, care, spun ei, ar demonstra nevinovatia lui. Doi dintre magistrati au respins, insa, solicitarea, iar unul a admis-o. Asta nu a schimbat cu mult situatia, asa ca avocatii au cerut recuzarea celor doi judecatori.

Corina STRATAN, AVOCAT: “Noi credem ca este ilegal”

De cealalta parte, procurorul spune ca in asa fel aparatorii taraganeaza examinarea dosarului.

Djulieta DEVDER, PROCUROR: "Nu s-a examinat recuzarea judecatorilor, fiind amanata pentru urmatoarea sedinta."

Chiril Lucinschi a fost in mai 2017, iar in aprilie anul trecut a fost condamnat la cinci ani si jumatate de inchisoare cu executare. Procurorii il acuza ca i-ar fi fost intoarsa o datorie dintr-un circuit financiar ilegal, iar datornicul ar fi fost Ilan Sor. Banii ar fi fost scosi din BEM, Unibank si Banca Sociala.

Totodata, oamenii legii il acuza pe Lucinschi ca nu ar fi declarat venituri de la doua companii care i-ar apartine. El sustine ca este nevinovat. Tot astazi, fratele sau, Sergiu Lucinschi, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare pentru santaj si instigare la fals in declaratii.

Potrivit DNA, din decembrie 2014, pana in martie 2015, acesta in complicitate cu Radu Pricop, l-a constrans pe un om de afaceri sa ii remita 4 milioane de euro. Ginerele ex-presedintelui roman, Traian Basescu, vizat in acelasi dosar, a fost achitat de Inalta Curte din Romania.