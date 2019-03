Fiica medicului de la Institutul de Cardiologie, care nu a acordat prioritate unei ambulante cu girofarul inclus, a fost amendata. Politia s-a autosesizat dupa reportajul difuzat de Pro Tv si i-a intocmit tinerei un proces verbal - VIDEO

Incidentul a avut loc saptamana trecuta pe drumul de acces spre Institutul de Cardiologie din capitala. La finalul cursei, cand soferul ambulantei a parcat, de el s-a apropiat pasagera din Honda, medic la Institutul de Cardiologie.

“Asa, domnul sofer, ce e cu claxonarea aceasta? Mai nu m-ai omorat. -Serios? -Serios. -Nu mi-ati cedat drumul. -De ce trebuie noi sa va cedam? Pe cine duceti? -Nu ai avut pacient grav ca sa faci asa. -Nu are importanta.”

Soferul de pe ambulanta spune ca persoana pe care o transporta avea nevoie de ajutorul medicilor. Administratia spitalului a fost anuntata despre incident. Potrivit directorului institutiei, la volanul Hondei se afla fiica medicului, care si-a luat permisul de cateva luni, iar in momentul respectiv ea s-ar fi speriat de sirena ambulantei.

Medicul care a cerut socoteala celor de pe ambulanta a refuzat sa vorbeasca atunci in fata camerei de filmat, spunand ca nu are timp. Ne-a atentionat insa ca putem nimeri chiar noi in sectia in care lucreaza.

"Dumneavoastra o sa mai aveti treaba si o sa nimeriti, poate, cumva, aici cu rudele. O sa nimeriti si dvs aici. - Ma amenintati? - Nu va amenint. Comentati la televizor ca soferul e prioritar si eu o sa platesc amenda, raspunsul acesta va convine?”



Politia s-a autosesizat in urma reportajului difuzat de pro tv. Pentru ca nu a acordat prioritate ambulantei, soferita s-a ales cu o amenda de 900 de lei si cu patru puncte de penalizare.