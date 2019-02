Filip, de ziua lui Dodon: "-Multe bucurii si momente pozitive. -Aveti de gand sa va duceti sa-l felicitati?" Cum raspunde prim-ministrul - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Multa sanatate, sa aiba multe bucurii si ce este cel mai important, sa aiba cat mai multe momente pozitive."

-Aveti de gand sa va duceti sa-l felicitati?

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Nu am inclus, nu am programat, nu am inclus in agenda sa merg si rar merg pe la zile de nastere."

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: "Tuturor oamenilor le doresc fericire."

Igor Dodon implineste astazi 44 de ani.