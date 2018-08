Filmul accidentului de la Stefan Voda, unde trei oameni au murit, iar 12 au fost raniti, dupa ce un autobuz care se indrepta spre Zatoca s-a izbit de un tractor, iar apoi de o masina in care se afla o familie. Ce spun pasagerii - VIDEO

Video in curand

Tragedia s-a intamplat noaptea trecuta in jurul orei 1, in apropierea localitatii Popeasca din Stefan Voda. Un autocar cu 41 de pasageri, care se indrepta spre Zatoka a lovit din spate un tractor, iar impactul l-a proiectat pe contrasens. Acolo, autobuzul s-a izbit de un Peugeot in care se aflau doi soti si copilul lor.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: "In locul in care s-a produs accidentul sunt urme lungi de frana lasate de autocar - cel mai probabil soferul a observat prea tarziu obstacolul si a incercat cu disperare sa opreasca dar nu a reusit. Nu e clar deocamdata de ce nu a vazut tractorul la timp, in conditiile in care in zona nu sunt curbe periculoase. Totusi noaptea, in lipsa iluminatului, circulatia pe aici poate fi destul de dificila."

Sotii din Peugeot s-au stins pe loc, iar fiul lor de 4 ani a fost dus in stare grava la Spitalul Raional din Stefan Voda. Azi acesta a fost operat de catre o echipa de medici venita de la Institutul Mamei si a Copilului

Mihail MALACHI, VICEDIRECTOR SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA: ”La moment copilul e grav, dar stabil. Vedem cum va decurge maladia.”

Impactul dintre masini a fost atat de puternic incat motorul Peugeot-ului a fost impins in salon. Autocarul a fost facut si el tandari.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Capota autobuzului s-a transformat intr-un ghem de fiare.In salon totul este ravasit. Geamuri sparte, scaune deteriorate si podeaua rupta, e tot ce a mai ramas in urma.”

In tragedie s-a stins si un tanar din autocar. Prietenul sau, cu care mergea impreuna la mare si care a fost ranit, isi aminteste ca deja se vedeau in zori pe plajele din Zatoka. Imaginea cu amicul sau strivit de autocar il macina.

”Stateam pe ultimul scaun. El dormea, iar eu ma uitam in acel moment la un film. Am inceput sa ne rostogolim prin tot salonul. Mana mea a ramas prinsa intre pamant si autobuz si tot atunci am inteles ca prietenul meu e mort.”

Spune ca totul s-a petrecut intr-o fractiune de secunda, iar cand si-a revenit pasagerii erau printre bagaje, cioburi si fiare.

”Strigate, toti ieseau, strigau dupa ajutor, panica.”

Ina spune ca doar ea si prietena de facultate visau la o vacanta la mare inainte de inceperea noului an de studii.Acum tot la ce se gandeste e sa poata din nou pasi.

”Am picioarele fracturate si bazinul. Nu ma pot ridica singura. Imi este foarte rau. Jumatate de autobuz a cazut peste picioarele mele. Credeam ca voi ramane fara picoare.”

In stare grava se afla si soferul autocarului. Acesta are picioarele fracturate, iar azi a fost operat.

”Tractorul mergea fara nici o lumina. Drumul se arata curat. Nu avea nici inainte, nici in urma, nici pe cabina. Vezi masina cu lumina care vine. Cand l-am observat deja l-am atins in colt. Am luat in stanga. Am vrut cum mai bine.”

Andrei TROFIMOV, SEFUL IP STEFAN VODA: ”Vom finisa toate expertizele necesare si vom cunoaste cu certitudine cine se face vinovat de accident. Persoana risca inchisoare pana la 10 ani. Din declaratiile primare s-a constata ca la remorca si tractor nu functionau sistemele de iluminare din spate.”

Cele sase persoane ramase internate in spital au fost astazi vizitate si de premierul Pavel Filip.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: ”Situatia in care se afla infrastructura drumului, lipsa luminatului stradal ar fi una din problemele care au dus la accident? -Ateptam sa vedem finalitatea anchetei. Nu poti ilumina absolut toate drumurile din Republica Moldova. Cunosc ca nu functionau farurile la tractor.”