“Finantati-mi campania, altfel voi spune totul!” - este mesajul pentru judecatorii si procurorii din Republica Moldova din partea candidatului independent de pe circumscriptia SUA-Canada, Viorel Savva - VIDEO

Viorel SAVVA, CANDIDAT INDEPENDENT, CIRCUMSCRIPTIA NR.51, SUA-CANADA: „Eu va indemn public ca voi sa va treziti maine dimineata, sau pe perioada intregii campanii electorale si sa contribuiti financiar la sustinerea campaniei mele. Ma adresez: procurorilor, judecatorilor şi clienţilor mei cinstiti si foarte smecheri.”





Cu acest mesaj a venit candidatul independent de pe circumscriptia SUA-Canada, Viorel Savva si este adresat celor care activeaza in justitie. Acesta, insa, nu a mentionat niciun nume.





Viorel SAVVA, CANDIDAT INDEPENDENT, CIRCUMSCRIPTIA NR.51, SUA-CANADA: „Daca eu nu voi vedea macar cate un leu de la persoanele vizate in contul meu, eu exact dupa alegeri, pe data de 25 februarie voi spune public tot ce stiu despre voi si voi arata toate probele pe care le am: cat ati dat voi clientii, cat am dat la procuror, cat a luat judecatorul, cat s-a oprit, cat s-a dus mai departe, cat eu am oprit si tot asa. Nu voi cruta pe nimeni. Niciunul nu va avea scapare.”





Viorel Savva sustine ca majoritatea sectiilor de votare care vor fi deschise in Statele Unite ale Americii pentru alegerile parlamentare sunt in apropierea bisericilor baptise. Acest lucru l-ar avantaja pe vicepresedintele Parlamentului, Valeriu Ghiletchi, care candideaza pe aceeasi circumscriptie si care a condus timp de mai multi ani biserica Baptista din Moldova.

Viorel SAVVA, CANDIDAT INDEPENDENT, CIRCUMSCRIPTIA NR.51, SUA-CANADA: „Voi ati observat ca din cele 12 sectii de vot care urmeaza sa fie deschise, 8 dintre ele fie sunt amplasate in incinta bisericilor baptise sau in imediata apropiere a lor. E o strategie bolnavicioasa a partidului de guvernamant si a unui candidat asa zisul Sfantul Ghiletchi. O trecut oceanul si vrea sa-i foloseasca. Chiar asa, domnule Ghiletchi? Crezi ca noi suntem prosti si tu cu gasca ta de ratati esti cel mai”

Valeriu Ghiletchi si purtatorul de cuvant al Partidului Democrat nu ne-au raspuns la telefon pentru comentarii. Potrivit publicatiei newsmaker, din cele 12 sectii de votare care vor fi deschise in SUA pentru scrutin, cel putin opt vor fi amenajate in incinta bisericilor si a centrelor religioase pentru membrii comunitatii baptiste. Pe circumscriptia nr. 51 SUA si Canada mai sunt inregistrati: candidatul blocului ACUM, Dumitru Alaiba, socialistul Gaik Vartanian, Rodica Rusu de la Partidul Sor, democratul Ghenadie Morosanu si candidatii independenti Alexandrin Patron, Petru Neaga, Gheorghi Grozav, Valentin Ganea, Oleg Banzar, Roman Palancica si Anna Vasilachi.