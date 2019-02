Fiul fostului premier Vlad Filat, care inchiria cu o mie de lire sterline pe zi, un apartament la Londra, a ramas fara bani? Agentia britanica pentru Criminalitate i-a confiscat jumatate de milion de lire

Datele au fost publicate pe site-ul agentiei guvernamentale din Anglia.

In nota informativa se arata ca Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, in varsta de 22 de ani, care inchiria un apartament cu mie de lire pe zi, in cartierul Knightsbridge din Londra, a fost pus sa predea autoritatilor britanice aproape jumatate de milion de lire sterline. Asta dupa ce tanarul ar fi incercat sa inchirieze un penthouse cu 390,000 de lire, in aceeasi zona unde inchiria apartamentul. Intrebat de unde vin cele 390 de mii de lire, acesta nu ar fi putut explica provenienta banilor. Astfel ca, autoritatile britanice au inceput sa investigheze de unde vin banii.

In urma mai multor investigatii, in mai 2018, agentia a inghetat trei conturi bancare detinute de Luca Filat, banuind ca banii vin din activitate ilegala a tatalui sau, Vladimir Filat.

Potrivit agentiei britanice, banii care ajungeau pe conturile lui Luca Filat erau depozitati de companii mari cu sediul in Turcia si Insulele Cayman.

La inceput de sapatamana, judecatorii britani i-au confiscat banii detinuti de Luca Filat, pe cele trei carduri. Este vorba de suma de

466,321.72 lire.

In vara anului 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva. Acum, este cercetat intr-un alt dosar fiind invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari.