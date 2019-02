Fiul fostului premier Vlad Filat "jertfa" a luptei cu spalare de bani in Marea Britanie -mold-street.com

Potrivitunui comunicat al NCA, fiul fostului premier, in varsta de 22 de ani, in prezent student in Londra, dupa ce a platit in avans 390.000 lire sterline( peste 8,5 milioane lei) pentru chiria unui penthouse din Knightsbridge, va trebui sa returneze aproape o jumatate de milion de lire sterline.

Lux pe bani din activitati ilegale



Totodata institutia mentioneaza ca deciziile de inghetare a celor trei conturi detinute de Vlad Luca Filat la HSBC, cea mai mare banca din Europa, s-au efectuat in luna mai 2018 - in conformitate cu noile dispozitii de confiscare, aplicate in baza noii Legii Finaciare Penale din 2017 si dupa ce anchetatorii financiari ai NCA au banuit ca fondurile provin din activitatea ilegala a tatalui sau, condamnat la 9 ani de inchisoare.





