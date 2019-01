Fly One anunta despre lansarea cursei Chisinau - Londra

Compania Fly One anunta despre lansarea unei noi curse, Chisinau - Londra. Aceasta cursa va aduce un plus de valoare si va face posibil ca pasagerii Fly One sa-si viziteze rudele mai des sau sa admire noi obiective turistice. Prin urmare, acesta noua cursa va contribui considerabil la cresterea satisfactiei pasagerilor, deoarece face si mai accesibila calea spre capitala Marii Britanii.